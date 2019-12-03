Paralimpik tenisçi Ebru Bulgurcu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

03.12.2019 20:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:36

Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı sporcusu Ebru Bulgurcu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Bulgurcu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde dört fotoğraf için oy kullandı.



Bulgurcu, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" ile Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Ebru Bulgurcu, yaptığı açıklamada, "Hepsi birbirinden başarılı, bütün fotoğrafçıları tebrik ediyorum. Kendi arkadaşlarımı da fotoğraflar arasında görmüş olmaktan çok büyük mutluluk duydum. Özellikle Beytullah Eroğlu ve Şahika Ercümen'i tebrik ediyorum. Türk bayrağının olduğunu gördüğüm fotoğrafların hepsini beğendim. Çok ayrı bir yeri var. Hepsi birbirinden başarılı ve değerli. Böyle güzel bir organizasyon için Anadolu Ajansı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA