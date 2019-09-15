Paralimpik tenisçi Büşra Ün, Avusturya'da şampiyon oldu

Milli sporcu Büşra Ün, Avusturya'da gerçekleştirilen Madainitennis Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.

15.09.2019 23:30
Paralimpik tenisçi Büşra Ün, Avusturya'da şampiyon oldu

Milli sporcu Büşra Ün, Avusturya'da gerçekleştirilen Madainitennis Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büşra, Ukrayna'dan Olena Shyngaryova'yı, Çekya'dan Ladislava Porizkova'yı, Avusturyalı Vanessa Jenewein'i 2-0'lık skorlarla mağlup ederek turnuvayı teklerde birinci sırada tamamladı.

Kaynak: AA
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