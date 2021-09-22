Paralimpik Sporcularımız Başkan Mahçiçek'i Ziyaret Etti - Haberler
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Paralimpik Sporcularımız Başkan Mahçiçek'i Ziyaret Etti

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Paralimpik Sporcularımız Başkan Mahçiçek'i Ziyaret Etti

Paralimpik Sporcularımız Başkan Mahçiçek'i Ziyaret EttiOnikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçesine kazandırdığı sayısız spor tesisi, yüzme havuzu, halı saha, skate parklar ve amatör spor kulüplerine yaptığı malzeme desteğiyle ilçesinde spor ve sporcu dostu olarak biliniyor.

Paralimpik Sporcularımız Başkan Mahçiçek'i Ziyaret Etti

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçesine kazandırdığı sayısız spor tesisi, yüzme havuzu, halı saha, skate parklar ve amatör spor kulüplerine yaptığı malzeme desteğiyle ilçesinde spor ve sporcu dostu olarak biliniyor.

Paralimpik yüzücü Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu Başkan Mahçiçek'imakamında ziyaret etti. Başkan Mahçiçek yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi.

"Tokyo Olimpiyatlarında Milli sporcumuz Sevilay Öztürk Paralimpik yüzme dalında bronz madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. 2011 Avrupa Şampiyonu ve 2018 Mexico City Dünya Şampiyonu Beytullah evladımız hepimize örnek olacak başarılara imza attılar.

Paralimpik dalda yarışarak azimle, sabırla ve inançla çalışmanın nelere kadir olabileceğini hepimize gösteren gençlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. "

Önümüzdeki günlerde Sevilay ve Beytullah için bir sürpriz olacağını belirten Başkan Mahçiçek, spora ve sporcuya verdiği desteğini bir kez daha göstermiş oldu.

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