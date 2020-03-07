Paralimpik sporcular öğrenciler ile buluşacak

07.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:36

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokul öğrencileri tarafından organize edilen 1'inci Ulusal Paralimpik Sporcular Sempozyumu 20 Mart tarihinde yapılacak.

Paralimpik milli sporcuların uluslararası şampiyonalarda dereceye girmelerinde artışlar yaşanıyor.Engelli bireylerin spordaki başarılarının toplumdaki farkındalığını arttırmayı ve topluma ilham vermeyi amaç edindiklerini belirten İGÜ öğrencileri de 1'inci Ulusal Paralimpik Sporcular Sempozyumu düzenleyecek.Sempozyuma 17 farklı dalda yarışan paralimpik sporcu katılarak öğrenciler ile buluşacak.

Sempozyumun sadece bedensel engel olarak değil, hayattaki engellere karşı bakış açısını da değiştireceğini söyleyen üniversite öğrencilerinin düzenlediği sempozyuma katılacak sporcuların listesi ise şöyle duyuruldu:

Rabia Akyürek - Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takım Sporcusu

Meryem Tan- Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulübü, Milli Takım

Muammer Can Demirci- Otizmli Milli YüzücüEmine Avcu- Bedensel Engelli Milli YüzücüDilan Onğulu- Bedensel Engelli YüzücüSerdar Demir- Bedensel Engelli Milli YüzücüCenk Keçoğlu- Down Sendromlu Milli YüzücüRıdvan Aksoy- Tekerlekli Sandalye Basketbol SporcusuAlperen Alper - Türkiye'nin İlk Paradresaj SporcusuSerhat Erönal - Tekerli Sandalye Kullanan Youtuber

Hatice Tunç- Protez Kullanıcısı Aktif Bisiklet Kullanıcısı

- İstanbul

Kaynak: DHA