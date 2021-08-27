Paralimpik oyunları üçüncüsü milli judocu Recep Çiftçi: "Ülkeme bir madalya daha kazandırmanın gururunu yaşıyorum"
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Paralimpik oyunları üçüncüsü milli judocu Recep Çiftçi: "Ülkeme bir madalya daha kazandırmanın gururunu yaşıyorum"

Paralimpik oyunları üçüncüsü milli judocu Recep Çiftçi: 'Ülkeme bir madalya daha kazandırmanın gururunu yaşıyorum'
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda judoda Türkiye'ye ilk madalyasını kazandıran Recep Çiftçi, çok mutlu olduğunu söyledi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda judoda Türkiye'ye ilk madalyasını kazandıran Recep Çiftçi, çok mutlu olduğunu söyledi.

Recep Çiftçi yaptığı açıklamada, 60 kiloda bronz madalya kazandığını anımsatarak, "Erkeklerdeki ilk madalyayı aldım. Ülkeme bir madalya daha kazandırmanın gururunu yaşıyorum. Şu an çok mutluyum." dedi.

Kendisini destekleyen herkese selamlarını yollayan Recep, "Başta Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri olmak üzere, antrenörlerimiz, federasyonumuz, yöneticilerimiz ile emeği geçene herkese çok teşekkür ediyorum. Bizleri ekran başında izleyip, dua eden halkımıza çok teşekkür ediyorum. Buradan eşime ve çocuğuma selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenör Muzaffer Uluçam ise, "Altın bekliyorduk ama kısmet bronz madalya oldu." ifadelerini kullanırken, şunları kaydetti:

"Ülkemize bu alanda ilk madalyayı kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu üçüncülük maçımıza geldi, bizlere moral verdi. Başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanımıza, federasyon yetkililerine ve bizleri ekran başında izleyen halkımıza çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları

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Paralimpik oyunları üçüncüsü milli judocu Recep Çiftçi: "Ülkeme bir madalya daha kazandırmanın gururunu yaşıyorum" - Haberler Spor
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