Paralimpik Oyunları şampiyonu golbolcüler, Olimpiyat Köyü'nde sevinçle karşılandı
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Paralimpik Oyunları şampiyonu golbolcüler, Olimpiyat Köyü'nde sevinçle karşılandı

Paralimpik Oyunları şampiyonu golbolcüler, Olimpiyat Köyü'nde sevinçle karşılandı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı, Olimpiyat Köyü'nde coşkuyla karşılandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı, Olimpiyat Köyü'nde coşkuyla karşılandı.

ABD ile yaptığı final maçını kazanarak Olimpiyat Köyü'ne altın madalya ile dönen milli takım, Paralimpik Oyunları'na katılan diğer ay-yıldızlı sporcular tarafından tebrik edildi.

"Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratıyla karşılanan milliler, birlikte marşlar söyleyerek şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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