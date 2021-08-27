Paralimpik Oyunları'nda Besra Duman bronz madalya kazandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar halter 55 kiloda Besra Duman, bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar halter 55 kiloda Besra Duman, bronz madalya kazandı.

Milli sporcu ilk hakkında 117, ikinci denemesinde de 124 kilo kaldırdı. Son hakkında altın madalya için 126 kilo deneyen ancak başarılı olamayan 20 yaşındaki Besra Duman, 124 kiloyla bronz madalyaya uzandı.;Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Besra Duman'ı tebrik etti.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı