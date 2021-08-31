Paralimpik Oyunları'nda atıcılıkta Ayşegül Pehlivanlar gümüş madalya kazandı
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Paralimpik Oyunları'nda atıcılıkta Ayşegül Pehlivanlar gümüş madalya kazandı

Paralimpik Oyunları'nda atıcılıkta Ayşegül Pehlivanlar gümüş madalya kazandı
BBC - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, gümüş madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, gümüş madalya kazandı.

Oyunların yedinci gününde Asaka Atıcılık Alanı'nda yapılan finalde Ayşegül Pehlivanlar ile Aysel Özgan yarıştı.

Ayşegül Pehlivanlar, 234.5 puan toplayarak gümüş madalya kazandı. Aysel Özgan ise 8. sırada yer aldı.

Altın madalyayı 239.2 puanla dünya ve paralimpik rekoru kıran İranlı Sareh Javanmardi kazandı. Bronz madalya ise 210.5'lik puanla Macaristan'dan Krisztina David'in oldu.

41 yaşındaki milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda da bronz madalya kazanmıştı.

Pehlivanlar böylece Tokyo'da kariyerinin ikinci paralimpik madalyasını aldı.

'Rekor kırarak altın alabilirdim'

Ayşegül Pehlivanlar, final sonrası yaptığı açıklamada büyük bir başarı elde ettiğini söyledi.

TRT Spor'a konuşan Pehlivanlar, "Çok çalıştım. İnanmıştım. Açıkçası altın madalya alamadığım için üzgünüm. Rekor kırarak altın madalya alabilirdim ancak gümüş madalya da çok büyük bir başarı" dedi.

Pehlivanlar, "Bayrağımı en iyi şekilde temsil edeceğimi biliyordum. Bana dua eden herkese teşekkür ederim. Bu başarının arkasında bir sürü insan var. İnanmıştım ve çok çalıştım, zaten böyle olunca da gerisi geliyor" diye konuştu.

Türkiye'nin madalya sayısı 12'ye yükseldi

Öte yandan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin madalya sayısı 12'ye yükseldi. Türkiye'nin oyunlar tarihindeki madalya sayısı da 35'e çıktı.

Ayşegül Pehlivanlar'dan önce masa tenisinde Abdullah Öztürk altın; okçulukta Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi ile Nihat Türkmenoğlu gümüş; masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut, judoda Zeynep Çelik, Recep Çiftçi, halterde Besra Duman, yüzmede Sevilay Öztürk ve okçulukta Bahattin Hekimoğlu bronz madalya kazanmıştı.

Tokyo'da 1 altın, 3 gümüş, 8 bronz olmak üzere 12 madalyaya ulaşan Türkiye, oyunlar tarihinde ilk madalyasını 2004'te atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç'la almıştı.

5 Eylül'e kadar sürecek 16'ncı Yaz Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi 44'ü kadın, 43'ü erkek 87 sporcu temsil ediyor.

BBC
Son Dakika | 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, gümüş madalya kazandı.
Son Dakika | 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, gümüş madalya kazandı.
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Paralimpik Oyunları'nda atıcılıkta Ayşegül Pehlivanlar gümüş madalya kazandı - Haberler Spor
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