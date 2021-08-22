Paralimpik okçuların hedefi Türkiye'ye madalyalarla dönmek
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Paralimpik okçuların hedefi Türkiye'ye madalyalarla dönmek

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Paralimpik okçular Yağmur Şengül, Fatma Danabaş ve Nihat Türkmenoğlu 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan Türkiye'ye madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Paralimpik okçular Yağmur Şengül, Fatma Danabaş ve Nihat Türkmenoğlu 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan Türkiye'ye madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli okçular Yağmur Şengül, Fatma Danabaş ve Nihat Türkmenoğlu AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paralimpik milli sporcu Yağmur Şengül, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda hedefinin Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

Kovid-19 nedeniyle Tokyo 2020'nin bir yıl ertelenmesinin kendilerine zaman kazandırdığını bunu avantaja çevirdiklerini anlatan Yağmur, "Evde çalıştık bir süre. Oyunlar için yoğun ve başarılı bir dönem geçirdik. Orada ülkemi en iyi şekilde temsil edip madalya ile döneceğimizi umuyorum." dedi.

Yağmur, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın da en az normal olimpiyatlar kadar önemsendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlamda bir ayırım yok, gerekli duyarlılık gösteriliyor. İlgililere teşekkür ediyorum. Burada büyük bir sorumluluğumuz var. İnsanların bize olan ilgisi gurur verici bir duygu, bu bizleri daha çok motive ediyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Mete Gazoz'un altın madalyası alması hepimizi gururlandırdı. Biz de Mete Gazoz gibi ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek Tokyo'dan mutlu dönmek istiyoruz."

Fatma Danabaş: "Emeklerimizin karşılığını alacağımızı umuyorum"

Paralimpik milli sporcu Fatma Danabaş, Kovid-19 nedeniyle olimpiyatların ertelenmesinin kendilerini olumsuz etkilemediğini belirterek, "Hazırlık sürecimiz çok iyiydi. Oyunlar için çok iyi bir antrenman programıyla çalıştık. Emeklerimizin karşılığını alacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

"En büyük hedefim orada Türk bayrağını göndere çektirmek, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." diyen Fatma, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başarının olacağı yerde hiçbir şeyin gölge olmayacağına inanıyorum. Paralimpik okçular çok yetenekliler ve orada da başarılı olacaklar. Buna inancım tam. İnsanların gözü bizde olacak. Bu gurur verici bir şey. Bunun hakkını verebilmek için elimizden geleni yapacağız. Mete Gazoz gibi bizler de aynı duygu ve gururu yaşamak ve yaşatmak istiyoruz."

Nihat Türkmenoğlu: "Hedefim madalya ile dönmek"

Paralimpik milli sporcu Nihat Türkmenoğlu ise 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda hedefinin Türkiye'ye madalya ile dönmek olduğunu söyledi.

Antrenmanlarda gösterdiği performansı oraya yansıtması durumunda bunu başaracağına inandığını kaydeden Nihat, "Okçulukta ülkemize ilk altın madalyayı Mete Gazoz getirdi. Bu hepimize moral oldu ve bizleri gururlandırdı. Şimdi orada herkesin bizleri izleyip bizlerle kalplerinin atacağını biliyoruz. Hedefim madalya ile dönmek. Bunu başaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Paralimpik okçuların hedefi Türkiye'ye madalyalarla dönmek
Paralimpik okçuların hedefi Türkiye'ye madalyalarla dönmek
Paralimpik okçuların hedefi Türkiye'ye madalyalarla dönmek
Paralimpik okçuların hedefi Türkiye'ye madalyalarla dönmek

Kaynak: Anadolu Ajansı

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