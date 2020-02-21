Haberler » Spor » Paralimpik okçular Dubai'deki turnuvayı 7 madalyayla tamamladı - Spor

Paralimpik okçular Dubai'deki turnuvayı 7 madalyayla tamamladı

6. Fazza Dubai Uluslararası Para Okçuluk Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, son gün birer altın ve gümüş madalya kazanarak organizasyonu 7 madalyayla bitirdi.

21.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:42
Paralimpik okçular Dubai'deki turnuvayı 7 madalyayla tamamladı

6. Fazza Uluslararası Para Okçuluk Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, son gün birer altın ve gümüş madalya kazanarak organizasyonu 7 madalyayla bitirdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen turnuvada, ferdi müsabakalarda Merve Nur Eroğlu, kadınlar klasik yay kategorisinde İtalyan rakibi Elisabetta Mijno'yu 7-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Sadık Savaş ise erkekler klasik yay kategorisi final mücadelesinde Romanya'dan Patru Eugen'e 6-2 mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı.

Türkiye, böylece turnuvayı 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalya ile tamamladı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler