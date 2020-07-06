Paralimpik okçular çalışmalara başladı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına ara veren paralimpik milli okçular, normalleşme sürecinde yeniden form tutabilmek için İstanbul'da kampa girdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına ara veren paralimpik milli okçular, normalleşme sürecinde yeniden form tutabilmek için İstanbul'da kampa girdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Okçular Vakfının katkılarıyla Okçular Vakfı Riva Tesisi ve Alibahadır Mesire Alanı'ndaki hazırlıklarını salgın önlemlerine dikkat ederek 10 Temmuz Cuma gününe kadar sürdürecek.

Öte yandan milli okçuları ziyaret eden Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz ve tesis amiri Ömer Faruk Kaplan, kamp çalışmaları hakkında teknik ekipten bilgi alarak, sporculara başarılar diledi.

Antrenörler Özcan Ediz ve Ebru Esen yönetiminde gerçekleştirilen kampta, sporcular Sadık Savaş, Özgür Özen, Vedat Aksoy, Yağmur Şengül, Zehra Özbey Torun ve Merve Nur Eroğlu yer alıyor.

Kaynak: AA