Paralimpik milli yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk kürsüye birlikte çıktı
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Paralimpik milli yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk kürsüye birlikte çıktı

Paralimpik milli yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk kürsüye birlikte çıktı
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nde milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, 50 metre sırtüstü ve 200 metre serbest stil finallerinde birlikte mücadele ederek kürsüye de birlikte çıktı.

Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nde milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, 50 metre sırtüstü ve 200 metre serbest stil finallerinde birlikte mücadele ederek kürsüye de birlikte çıktı.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sümeyye Boyacı, kadınlar 50 metre sırtüstünde 43.83'lük derecesiyle birinci olarak altın madalya kazanırken, Sevilay Öztürk de 45.97'lik derecesiyle ikinciliği elde etti ve kürsünün ikinci basamağında yer aldı.

Sümeyye, bu sonuçla 2019 Dünya Şampiyonası'ndaki 44.74'lük derecesini 0.91 saniye geliştirdi.

Sümeyye ve Sevilay'ın bu yarıştaki sonuçları gençler kategorisinde de değerlendirildi ve ilk iki sırayı alan milli yüzücülerin madalya sayısı 4'e çıkarıldı.

200 metre serbest stil gençler kategorisi finalinde ise Sümeyye Boyacı 03.23.51'lik derecesiyle ikinci, Sevilay Öztürk 03.30.77'lik derecesiyle üçüncü oldu.

200 metre serbest stil erkekler finalinde mücadele eden Koral Berkin Kutlu, 02.58.42'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Berkin'in derecesi gençler kategorisinde de değerlendirildi ve bu kategoride tek sporcu olan milli yüzücü altın madalya kazandı.

Milli Takım serinin ilk gününde 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Organizasyonun İtalya etabında yarışlar yarın sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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