Paralimpik milli yüzücü İldem: "Suda kendimi özgür hissediyorum"

01.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:00

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan Elif İldem, "Normalde yürüyemiyorsunuz, kollarınızı kullanamıyorsunuz ama suda özgür hissediyorsunuz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün (İBBSK) milli sporcuları Elif İldem ve Dilara Lokmanhekim TRT Spor'da yayınlanan Ajans Saati programının konuğu oldu. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmayı garantileyen Elif İldem, yüzmeye 20 yaşında başladığını ve 3 yıl gibi kısa bir sürede olimpiyatlara gitmeyi başardığını ifade etti.

İBBSKY'a geldikten sonra hayatının değiştiğini kaydeden İldem, "Suda kendimi çok özgür hissediyorum. Normalde yürüyemiyorsunuz, bacaklarınızı kollarınızı kullanamıyorsunuz. Özgür olduğum için seviyorum suda olmayı. Eskiden aynaya bakınca kollarım, ayaklarım ince bu nasıl vücut derdim. Ama suya atladıktan sonra beden algınız daha iyi oluyor, pozitif yönde gelişiyor. Şu anda aynaya baktığım zaman vücudumu bir sporcu olarak çok değerli görüyorum" dedi.

Engelli bireylerin spor ile tanışmasının çok önemli olduğunun altını çizen Elif İldem, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok güzel olanaklar sunuyor. Bu noktada ailelerin desteği de çok önemli. Önemli olan engelli olarak görmemek. Aileler çocuklarını yönlendirirse hayatlarına güzel bir dokunuş yapmış olacaklar. Paralimpikte birçok branş var ve yaşın hiç önemi yok" diye konuştu.

LOKMANHEKİM: "2020 TOKYO İÇİN SON ANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"

2020 Tokyo için kota mücadelesini sürdüren milli judocu Dilara Lokmanhekim ise son ana kadar olimpiyatlara gitmek için mücadelesini sürdüreceğini söyledi. 2016 Olimpiyatlarından sonra çok büyük sakatlıklar yaşadığını ve bu dönemi atlattığını kaydeden Dilara, "Sporu bırakmayı düşündüm. Bu noktada iyi antrenörler devreye giriyor. Şansımıza İstanbul BBSK'da Haldun Efemgil ile çalışıyoruz. Kendisi çok iyi bir antrenör ve Milli Takımın da antrenörlüğünü yapıyor. Şu an çok yoğun bir programımız var. Günde çift idman yapıyoruz. Tüm zorluklara rağmen kendimizi rahat hissettiğimiz için ben mindere girdiğimde, Elif de havuza girdiğinde oh be diyoruz. Çünkü bizim evimiz gibi" ifadelerini kullandı.

Elif İldem ve Dilara Lokman Hekim son olarak, "Spor hayatımızda ilerlerken yanımızda olan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş'e, branş sorumlularımıza, antrenörlerimize ve ailemize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA