Paralimpik milli yüzücü Emine Avcu, Almanya'da yarışacak
Milli yüzücü Emine Avcu, 17-20 Haziran tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nin son ayağında yarışacak.
Milli yüzücü Emine Avcu, 17-20 Haziran tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nin son ayağında yarışacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcunun S5 kategorisinde Türkiye'yi temsil edeceği belirtildi.
Emine Avcu'ya, Yüzme Milli Takımı Antrenörü Mehmet Ali Albas ve fizyoterapist Zeynep Ceren İlhanoğulları'nın eşlik edeceği aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu