Paralimpik milli tenisçi Büşra Ün, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı
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Paralimpik milli tenisçi Büşra Ün, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı

Paralimpik milli tenisçi Büşra Ün, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Paralimpik milli tenisçi Büşra Ün, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Paralimpik milli tenisçi Büşra Ün, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli tenisçimiz Büşra Ün, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nden (IPC) aldığı davetle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Bu sonuçla kota sayımız 8 farklı branşta toplam 44 oldu." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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