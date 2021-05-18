SPOR Paralimpik milli okçu Turan En büyük hayalim Tokyo'da altın madalya
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SPOR Paralimpik milli okçu Turan En büyük hayalim Tokyo'da altın madalya

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Paralimpik milli okçu Turan En büyük hayalim Tokyo'da altın madalyaMesut MADANBURDUR,(DHA)- Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan paralimpik milli okçu Murat Turan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Burdur'u ve Türkiye'yi temsil edeceğim.

SPOR Paralimpik milli okçu Turan En büyük hayalim Tokyo'da altın madalya

Mesut MADANBURDUR,(DHA)- Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan paralimpik milli okçu Murat Turan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Burdur'u ve Türkiye'yi temsil edeceğim. En büyük hayalim orada şanlı bayrağımızı dalgalandırmak, altın madalya alıp ülkemizi onurlandırmak istiyorum dedi.

Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Paralimpik Milli Okçu Murat Turan, antrenmanlarını Burdur'da sürdürüyor. Burdur Valisi Ali Arslantaş, Murat Turan'ı antrenman yaptığı Gazi Atatürk Stadı'nda ziyaret etti. Vali Arslantaş, Murat Turan, antrenörü ve Okçuluk İl Temsilcisi Ahmet Bacak ile görüştü. Günde 6 saatin üzerinde antrenman yaptığını söyleyen Murat Turan, Hayat istediklerinizi değil, hayal ettiklerinizi, inandıklarınızı size verir. Ben de bu inançla her gün çalışıyorum. Hollanda'daki dünya şampiyonasında rakiplerimin bir çoğunu eledim. Daha iyi olabilmek için her gün günde 6 saatin üzerinde antrenman yapıyorum. Her gün o inançla uyuyup o inançla kalkıyorum. İnşallah ülkeme ve Burdur'a olimpiyat madalyasını getireceğim. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Burdur'u ve Türkiye'yi temsil edeceğim. En büyük hayalim orada şanlı bayrağımızı dalgalandırmak, altın madalya alıp ülkemizi onurlandırmak istiyorum ifadelerini kullandı.

2016 RİO OLİMPİYATLARINI KIL PAYI KAÇIRDIM

2016 Rio Olimpiyatları'na gitmeyi kıl payı kaçırdığını anlatan Turan, 2016'da gidemediğim gün kendime bir söz verip 'kesinlikle 2020 Olimpiyatlarına gitmeye hak kazanacağım' demiştim. 2019 yılında Hollanda'da düzenlenen Paraokçuluk Dünya Şampiyonası'nda hem takım hem bireyselde dünya ikinciliği elde ettim. Tokyo Olimpiyatları'nda da bütün rakiplerimi eleyip şanlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. 98 gün var. Her gün o inançla yatıp o inançla kalkıp antrenmanlarımı sürdürüyorum diye konuştu.

AHMET BACAK UMARIM BURDUR'A OLİMPİYAT MADALYASINI GETİRİRİZ

Murat Turan'ın antrenörü ve Okçuluk Burdur İl Temsilcisi Ahmet Bacak, Murat'la 2012'den bu yana çalışıyoruz. Geçen yıl olimpiyat kotasını aldık. Burdur'un ilk olimpiyat kotası bu. Paralimpik oyunlarında çalışmalarımız aralıksız sürdürüyoruz. İnşallah Burdur'un ilk olimpiyat madalyasını okçuluk branşında alacağımızı düşünüyorum. İyi çalışıyoruz. Umarım Burdur'a olimpiyat madalyasını getiririz dedi.

Vali Ali Arslantaş da, Murat'a inanıyoruz. Murat kardeşime ve Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'na katılacak diğer milli sporcularımıza da başarılar diliyorum. İnşallah olimpiyat madalyasını Burdur'a getireceğine inanıyoruz diye konuştu.

SPOR Paralimpik milli okçu Turan En büyük hayalim Tokyo'da altın madalya
SPOR Paralimpik milli okçu Turan En büyük hayalim Tokyo'da altın madalya
SPOR Paralimpik milli okçu Turan En büyük hayalim Tokyo'da altın madalya
SPOR Paralimpik milli okçu Turan En büyük hayalim Tokyo'da altın madalya
SPOR Paralimpik milli okçu Turan En büyük hayalim Tokyo'da altın madalya
SPOR Paralimpik milli okçu Turan En büyük hayalim Tokyo'da altın madalya
SPOR Paralimpik milli okçu Turan En büyük hayalim Tokyo'da altın madalya
SPOR Paralimpik milli okçu Turan En büyük hayalim Tokyo'da altın madalya
SPOR Paralimpik milli okçu Turan En büyük hayalim Tokyo'da altın madalya
SPOR Paralimpik milli okçu Turan En büyük hayalim Tokyo'da altın madalya
SPOR Paralimpik milli okçu Turan En büyük hayalim Tokyo'da altın madalya
SPOR Paralimpik milli okçu Turan En büyük hayalim Tokyo'da altın madalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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