Paralimpik milli atıcılar Çağla Baş ve Cevat Karagöl'den "Evde kal" çağrısı Ordulu paralimpik milli atıcılar Cevat Karagöl ve Çağla Baş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hazırladıkları videoyla "Evde kal" mesajı verdi.

Ordulu paralimpik milli atıcılar Cevat Karagöl ve Çağla Baş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hazırladıkları videoyla "Evde kal" mesajı verdi.

Videoda, salgının insanları tehdit ettiğini anlatan sporculardan Cevat Karagöl, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan koranavirüs ülkemizde de maalesef can kayıplarına sebep oluyor. Bu durumda yapmamız gereken acil olmadıkça dışarıya çıkmamak. Evdeki hayat hepimize yeter. Evde Kal Türkiye, Evde Kal Ordu."

Çağla Baş da bu süreçte antrenmanlarını evde yaptığını belirterek, vatandaşlara gerekli olmadıkça dışarıya çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Çağla mesajında, "Sevdiklerinizi koruyun. Evde Kal Türkiye, Evde Kal Ordu." diye konuştu.

Kaynak: AA