Paralimpik milli atıcı Aysel Özgan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Paralimpik milli atıcı Aysel Özgan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı

Paralimpik milli atıcı Aysel Özgan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Paralimpik milli atıcı Aysel Özgan, Uluslararası Paralimpik Komitesi'den (IPC) aldığı davetle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota kazandı.

Paralimpik milli atıcı Aysel Özgan, Uluslararası Paralimpik Komitesi'den (IPC) aldığı davetle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan alınan bilgiye göre, paralimpik milli atıcı Aysel Özgan, IPC'den gelen davetle 10 metre havalı tabanca (P2) ve 50 metre serbest tabanca (P3) dallarında Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i transfer etti
Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i transfer etti
Milli yüzücü Mert Kılavuz, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu
Milli yüzücü Mert Kılavuz, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu
Son dakika haberleri! Milli yüzücü Berke Saka, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Son dakika haberleri! Milli yüzücü Berke Saka, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Acun Ilıcalı Sertab Erener Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Mesut Özil Metin Oktay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Paralimpik milli atıcı Aysel Özgan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 15:51:44. #1.16#

title