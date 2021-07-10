Paralimpik milli atıcı Aysel Özgan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı

Paralimpik milli atıcı Aysel Özgan, Uluslararası Paralimpik Komitesi'den (IPC) aldığı davetle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota kazandı.

Paralimpik milli atıcı Aysel Özgan, Uluslararası Paralimpik Komitesi'den (IPC) aldığı davetle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan alınan bilgiye göre, paralimpik milli atıcı Aysel Özgan, IPC'den gelen davetle 10 metre havalı tabanca (P2) ve 50 metre serbest tabanca (P3) dallarında Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak