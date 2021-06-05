Paralimpik masa tenisçilerden Slovenya'da 2 altın madalya
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Paralimpik masa tenisçilerden Slovenya'da 2 altın madalya

Paralimpik masa tenisçilerden Slovenya'da 2 altın madalya
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Slovenya'da devam eden Para Masa Tenisi Dünya Elemeleri'nde milli sporcular Nergiz Altıntaş ile Merve Cansu Demir altın madalya kazandı.

Slovenya'da devam eden Para Masa Tenisi Dünya Elemeleri'nde milli sporcular Nergiz Altıntaş ile Merve Cansu Demir altın madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lasko kentinde düzenlenen turnuvada Nergiz Altıntaş tek kadınlar klas 3 kategorisi finalinde Japonya'dan Yukimi Chada'yı 3-1, Merve Cansu Demir ise tek kadınlar klas 10 kategorisi finalinde Romanyalı Iona Monica Tepelea'yı 3-0 yenerek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Bu sonucun ardından 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin kota sayısı 38'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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