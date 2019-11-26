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Paralimpik masa tenisçiler, Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak

Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak.

26.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:52
Paralimpik masa tenisçiler, Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak

Bedensel Engelliler Masa Tenisi Şampiyonası, 'da yapılacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Altındağ Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

10 farklı kategoride düzenlenecek organizasyonda 32 kulüpten toplam 121 sporcu mücadele edecek.

Kaynak: AA
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