Paralimpik masa tenisçiler, Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak
Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak.
26.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:52
Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Altındağ Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
10 farklı kategoride düzenlenecek organizasyonda 32 kulüpten toplam 121 sporcu mücadele edecek.
Kaynak: AA
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