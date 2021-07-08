Paralimpik judoda 4 milli sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı
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Paralimpik judoda 4 milli sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı

Paralimpik judoda 4 milli sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, paralimpik judoda aldıkları 4 kota ile 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na toplam 20 milli sporcunun katılma hakkı kazandığını belirtti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, paralimpik judoda aldıkları 4 kota ile 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na toplam 20 milli sporcunun katılma hakkı kazandığını belirtti.

Başkan Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonunun kesin ilan ettiği dünya sıralamasına göre, paralimpik judoda milli sporculardan 48 kiloda Ecem Taşın, 57 kiloda Zeynep Çelik, 63 kiloda Duygu Çete Artar ve 70 kiloda Raziye Uluçam'ın 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için kota aldıklarını söyledi.

Böylece şu ana kadar 20 milli sporcunun Tokyo için kota hakkı elde ettiğini aktaran Sayyıdan, "6'sı kadın golbol, 6'sı erkek golbol, 4'ü atletizm ve 4'ü judo olmak üzere toplam 20 kota kazandık. Judodan bir kota daha alma ihtimalimiz var. Tokyo'ya katılacak bütün sporcularımıza en güzel madalya almalarını diliyorum. İnanıyorum ki; 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan 4 ile 6 arasında sporcumuz madalya kazanacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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