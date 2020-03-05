Paralimpik branşlar, koronavirüs engeline takıldı
Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), koronavirüs nedeniyle mayıs ayının sonuna kadar birçok organizasyonu iptal etti.
05.03.2020 23:33 | Son Güncelleme: 05.03.2020 23:33
Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), koronavirüs nedeniyle mayıs ayının sonuna kadar birçok organizasyonu iptal etti.
IPC'den yapılan açıklama sonucunda, iptal edilen etkinlikler ve tarihleri şu şekilde:- Mart2-5/ İtalya: Sella Nevea Para Alp Disiplini Avrupa Kupası11-14/ Brezilya: Sao Paulo TS Eskrim Dünya Kupası11-15/ Çin: Hangzhou Para Masa Tenisi Açık Turnuvası11-22/ BAE: Dubai Para Atıcılık Dünya Kupası12-15/ Japonya: TS Rugby Şampiyonası14-17/ BAE: Dubai Para Atletizm Grand Prix14-18/ Brezilya: TS Eskrim Amerika Kıtası Dünya Şampiyonası18-21/ Lignano: İtalya Para Masa Tenisi Açık Turnuvası- Nisan2-9/ Tayland: Nakhon Ratchasima TS Eskrim Asya Şampiyonası14-20/ BAE: Dubai 11. Fazza Para Halter Dünya Kupası24-26/ Çin: Pekin Para Atletizm Grand Prix- Mayıs1-3/ Singapur: Para Yüzme Dünya Serisi
26-31/ Büyük Britanya: TS Eskrim Avrupa Şampiyonası
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Kaynak: DHA
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