Paralimpik badmintonculardan 5 madalya

23.09.2019 11:18

Türk sporcular, Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın başkenti Bangok'ta düzenlenen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda 33 ülkeden 238 sporcu mücadele etti.

Türkiye, organizasyonda 6 sporcuyla madalya mücadelesi verdi.

Tek kadınlarda yarışan Emine Seçkin WH2 kategorisinde, Halime Yıldız ise SL3 kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Emine Seçkin, ayrıca WH1-WH2 kategorisi çift kadınlarda Belçikalı partneri Man-Kei To ile bronz madalya kazandı.

Çift erkekler SU5 kategorisinde ise İlker Tuzcu, Fransız Meril Loquette ile bronz madalyanın sahibi oldu.

WH1-WH2 kategorisi karışık çiftlerde mücadele eden Avni Kertmen-Narin Uluç ikilisi de bronz madalyayla organizasyonu tamamladı.

Kaynak: AA