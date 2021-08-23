Paralimpik atletlerin hedefi Türkiye'ye madalyalarla dönmek (2)

Paralimpik atletlerden Esra Bayrak, Fatma Damla Altın ve Hakan Cira, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan Türkiye'ye madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Paralimpik atletlerden Esra Bayrak, Fatma Damla Altın ve Hakan Cira, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan Türkiye'ye madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yarın başlayacak ve 5 Eylül'e kadar devam edecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli atletlerden Esra Bayrak, Fatma Damla ve Hakan Cira, açıklamalarda bulundu.

Esra Bayrak, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda hedefinin uzun atlama branşında Türkiye'ye madalyayı kazandırmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin gücünü göstermek için Tokyo'da olduğunu anlatan Esra, "Çok heyecanlıyım. Olimpiyatların ertelenmesi benim için iyi oldu, daha çok çalışmış oldum. Henüz 21 yaşındayım. Olimpiyatlara çok iyi hazırlandım. İnşallah buradan Türkiye'ye madalya ile döneceğim." ifadelerini kullandı.

Hakan Cira

Görme engelli milli sporcu Hakan Cira ise kota alıp Tokyo'ya geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Hazırlık sürecimiz çok iyi geçti. Benim yarışım 1 Eylül tarihinde olacak. O zamana kadar çalışmalarımı sürdürmeye devam edeceğim. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda hedefim Türk bayrağını göndere çektirmek." dedi.

"Halkımıza mesajım gözleri arkada kalmasın." diyen milli sporcu, "Hep birlikte burada mücadele edip elimizden geleni yapacağız. Burada birçok rekor kırıp ülkemize madalyalarla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Fatma Damla Altın

Görme engelli milli sporcu Havva Elmalı da 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan madalya ile dönmek istediğini söyledi.

Henüz 18 yaşında olduğunu ve daha birçok olimpiyat göreceğine inandığını belirten Havva, "Türk milleti yeter ki bize inansın, destek versin, biz başaracağımıza inanıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip buradan inşallah madalya ile döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu