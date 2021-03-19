Paralimpik atletlerden Tunus'ta 2 madalya
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Paralimpik atletlerden Tunus'ta 2 madalya

19.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:53
Paralimpik atletlerden Tunus'ta 2 madalya

Paralimpik Atletizm Milli Takımı, Tunus'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin ikinci serisine 1'er altın ve gümüş madalya kazanarak başladı.

Paralimpik Atletizm Milli Takımı, Tunus'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin ikinci serisine 1'er altın ve gümüş madalya kazanarak başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rades Atletizm Stadı'nda düzenlenen yarışların T53 kategorisi kadınlar 800 metre finalinde Hamide Doğangün 2.07.22'lik derecesiyle altın madalya, Zeynep Acet ise 2.33.32'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Ayrıca Hamza Doğan, erkekler F42-44-46-63 kategorisi gülle atma finalinde 13.38'lik derecesiyle dördüncü oldu ve kendisine ait Türkiye rekorunu (12.70) geliştirdi.

59 ülkeden 479 sporcunun yer aldığı organizasyon, 20 Mart'ta sona erecek.

Öte yandan, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde mücadele eden milli takımın yarışlarını izleyerek, sporculara destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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