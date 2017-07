Paralimpik Atletin Gözü Londra'da

ALİ KORKMAZ - Türkiye'yi 14-23 Temmuz'da İngiltere'deki Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda temsil edecek milli sporcu Nurullah Kart, derecelerinin organizasyonda yarışacağı diğer atletler kadar iyi olmamasına rağmen orada her şeyin yaşanabileceğini, kendisine güvendiğini söyledi.



Nurullah Kart, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Londra'daki Dünya Şampiyonası öncesinde son dönemdeki hazırlıklarının iyi geçtiğini ancak şartları gereği organizasyona çok iyi hazırlanamadığını belirtti.



"Bir işe gitmem gerekiyor." diyen Nurullah, şunları kaydetti:



"Bir işim var, çalışıyorum. Daha önce İzmir Büyükşehir Belediyespor'un sporcusuydum. Fakat kulüpten ayrılmak zorunda kaldım. Bana gereken destek verilmedi. Pendik Belediyesinde spor yapıyorum ama İzmir'de yaşıyorum. Burada bir işe gitmek zorundayım, sonra da antrenmanlara devam ediyorum."



Nurullah, Londra'daki organizasyonda 100 metre ve 200 metrenin yanı sıra 4x100 metre bayrak yarışında mücadele edeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizde bu spor çok iyi seviyelerde değil, çok fazla bilinmiyor. Ekipmanlar yurt dışından, protezleri de onlar üretiyor ve maliyetli olduğu için çok fazla bu sporu yapan yok. Dünya Şampiyonası'na barajı geçtiğim için ben katılıyorum. Derecelerim oradaki atletler kadar iyi değil fakat orası bir yarış, her şey olabilir. Ben de kendime güveniyorum."



"Daha fazla engelli sporcu olması lazım"



Engelli sporlarında Türkiye'nin her geçen gün yeni başarılar elde ettiğine dikkati çeken Nurullah Kart, "Tekerlekli sandalye basketbolu, 15 sene önce oynandığı gibi oynanmıyor, göz önünde olduğu için daha çok yapıyorlar. Kalabalık bir ülkeyiz ve çok engellimiz var. Genç engelli çok fazla, bu orana göre daha çok sporcu olması gerekiyor." diye konuştu.



Nurullah, bir koşu protezinin 100 bin liraya mal olduğunu, kendisinin mevcut protezini 4 senedir kullandığını söyledi. Diz üstü amputelerde diz ekleminin çok eskiyebileceğini belirten Nurullah, şunları ifade etti:



"Diz altı amputeyseniz sadece soket ve karbon ayak kullanıyorsunuz. Bu karbon ayak, esneme sayesinde bizi koşturduğu ve bir enerji ürettiği için zaman içinde karbon kategorisi değişiyor. Yayın sertliği 3 olması gerekirken siz kullandıkça bu seviye 2,5'a düşebiliyor ve o yay size yumuşak geliyor, yenisini almanız gerekiyor. Çok yoğun antrenman yaparsanız hemen hemen her yıl bir ayak değiştirmeniz gerekebilir."