Paralimpik atıcılıkta Türkiye ve Ukrayna milli takımları ortak kampta
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Paralimpik atıcılıkta Türkiye ve Ukrayna milli takımları ortak kampta

Paralimpik atıcılıkta Türkiye ve Ukrayna milli takımları ortak kampta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Paralimpik Atıcılık Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıklarını Mersin'in Erdemli ilçesindeki Atış Poligonu'nda Ukrayna Milli Takımı ile birlikte sürdürüyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Paralimpik Atıcılık Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıklarını Mersin'in Erdemli ilçesindeki Atış Poligonu'nda Ukrayna Milli Takımı ile birlikte sürdürüyor.

Paralimpik Atıcılık Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıklarına Mersin'in Erdemli ilçesindeki Atış Poligonu'nda, Ukrayna Milli Takımı ile birlikte devam ediyor. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Paralimpik Atıcılık Milli Takımı Sorumlusu Kadri Akgün, konuyla ilgili bilgi vererek, 10'u milli takım, 10'u da Ukrayna Milli Takımı olmak üzere toplam 20 sporcu ile Erdemli Atış Poligonu'nda ortak kamp yaptıklarını söyledi. Akgün, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi haziran ayının ilk haftasında Peru'da yapılacak olan Paralimpik Dünya Kupası'nda kota sayısını artırmayı hedeflediklerini de belirtti. Akgün, "Bu kampımızın birinci amacı haziran ayında Peru'da yapılacak olan Dünya Kupası'na hazırlanmak. Burada son kota müsabakası olacak. Bunda da Tokyo için en az 2 veya 3 kota almayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız şuanda ağırlıklı olarak bu müsabaka üzerine yoğunlaşıyor. O müsabakayı da atlattıktan sonra İnşallah 3 kotayla tamamlarız. Toplam 6 kotamız var, 3 tane daha alırsak 9 olacak. Ondan sonraki çalışmalarımız da yine ağırlıklı olarak Mersin üzerinde ve bu poligonda. Tokyo'ya hazırlık amaçlı çalışmamız sürecek. Tamamen kota almış olan sporculardan oluşan buradaki kampta Tokyo'ya elimizden geldiğince hazırlanıp madalyalar getirmeyi düşünüyoruz" dedi.

"Kamptan memnunuz"

Ukrayna Paralimpik Atıcılık Milli Takımı Sorumlusu İrina Vynogradova da Türkiye'ye daha önce de kapma geldiklerini ve çok memnun kaldıklarını belirterek, "Mersin'in iklim yapısı yani Akdeniz'in iklimi Tokyo'nun iklimine çok benziyor biz de burayı özellikle seçtik ve burada olmaktan çok memnunuz. Kamp yaptığımız atış poligonu tam bizim istediğimiz gibi. Burada Türk Milli Takım ile birlikte çalışıyoruz. Çok güzel dostluklar kurduk ve birlikte çalışmayı Tokyo da avantaja dönüştüreceğiz. Şimdiden Türk milli takımına da Tokyo'da başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye ve Ukrayna Milli Takımlarının kamp çalışması 15 Mayıs'a kadar devam edecek. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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