Paralimpik Atıcılık Milli Takımı, Ukrayna ile ortak kamp yapıyor
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Paralimpik Atıcılık Milli Takımı, Ukrayna ile ortak kamp yapıyor

Paralimpik Atıcılık Milli Takımı, Ukrayna ile ortak kamp yapıyor
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Atıcılık Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıklarını Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda Ukrayna Milli Takımı ile sürdürüyor.

Atıcılık Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıklarını Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda Ukrayna Milli Takımı ile sürdürüyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kampa Türkiye ve Ukrayna'dan 11'er olmak üzere toplam 22 sporcu katılıyor.

Milli takım kadrosunda Taha Yasin Küsmüş, Erhan Coşkuner, Cevat Karagöl, Yunus Bahçeci, Murat Oğuz, Hakan Çevik, Savaş Üstün, Ayşegül Pehlivanlar, Aysel Özgan, Suzan Çevik ve Çağla Baş yer alıyor.

15 Mayıs'a kadar sürecek kampta milli sporculara, teknik direktörler Kadri Akgün, Mustafa Atalay, yardımcı antrenörler Şekip Taner Bakal, Ferhat Geçim ve fizyoterapist Ayla Tekelioğlu eşlik ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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