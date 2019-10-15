Paralimpik atıcıdan Tokyo vizesi

15.10.2019 17:19

Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Cevat Karagöl, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları vizesi aldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın Sydney kentinde devam eden ve olimpiyatlara direkt kota veren şampiyonada Cevat Karagöl, 50 metre tabanca kategorisinde mücadeleyi 522 puanla 48 sporcu arasında 18. sırada tamamladı.

Milli sporcu, bu sonuçla 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Kaynak: AA