Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 131'e çıktı
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Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 131'e çıktı

Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 131'e çıktı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Spor

Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 131'e yükseldiği bildirildi.

Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 131'e yükseldiği bildirildi.

Organizasyon Komitesi, 24 Ağustos Salı günü başlayacak Paralimpik 2020 Oyunları kapsamında hizmet veren 30 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Kovid-19'a yakalananlar arasında turnuvada yarışacak 2 sporcu yer alıyor. Sporcuların Tokyo sahilindeki sporcu semtinde kalmadığı kaydedildi.

Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 131'e çıktı - Haberler Spor
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