Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 58'e çıktı
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Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 58'e çıktı

Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 58'e çıktı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 58'e yükseldiği bildirildi.

Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 58'e yükseldiği bildirildi.

Organizasyon Komitesi, haftaya başlayacak Paralimpik 2020 Oyunları kapsamında hizmet veren 18 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüs tanısı konulan 18 kişi arasında Japonya içinden 10 sözleşmeli çalışan, bir gönüllü ve bir komite yetkilisi bulunuyor.

Virüse yakalananlar arasında ülke dışından Japonya'ya gelen bir resmi yetkili, bir sözleşmeli çalışan, 4 medya mensubu da yer aldı.

Böylece, Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 58'e çıktı.

Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.

23 Temmuz-8 Ağustos'taki Tokyo 2020 Olimpiyatlarına akredite toplamda 544 kişi virüse yakalanmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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