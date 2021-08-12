Paralimpik 2020 meşalesi Kovid-19'a karşı Tokyo'da kamuya açık yolları gezmeyecek
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Paralimpik 2020 meşalesi Kovid-19'a karşı Tokyo'da kamuya açık yolları gezmeyecek

Paralimpik 2020 meşalesi Kovid-19'a karşı Tokyo'da kamuya açık yolları gezmeyecek
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Paralimpik 2020'nin meşalesi, artan yeni tip koronavirüs vakalarına (Kovid-19) karşı Tokyo'da kamuya açık yollara uğramayacak.

Paralimpik 2020'nin meşalesi, artan yeni tip koronavirüs vakalarına (Kovid-19) karşı Tokyo'da kamuya açık yollara uğramayacak.

Tokyo Metropol Valiliği, 20-24 Ağustos'ta Tokyo'yu gezmesi planlanan Paralimpik 2020 Oyunları meşale turuna, salgın sebebiyle önlem aldı.

Buna göre valilik meşalenin, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Tokyo'da kamuya açık yollardan geçmesine izin vermeyecek.

Tur boyunca yaklaşık 700 koşucunun taşıyacağı meşale, sadece kutlama noktalarına uğrayabilecek.

Önlemler kapsamında valilik binasındaki meşale buluşmasına da seyirci kabul edilmeyecek.

Paralimpik 2020 Oyunları 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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