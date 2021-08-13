Paralimpik 2020 Kovid-19 nedeniyle seyircisiz düzenlenebilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Paralimpik 2020 Kovid-19 nedeniyle seyircisiz düzenlenebilir

Paralimpik 2020 Kovid-19 nedeniyle seyircisiz düzenlenebilir
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Paralimpik 2020'nin Japonya'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle seyircisiz düzenlenebileceği bildirildi.

Paralimpik 2020'nin Japonya'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle seyircisiz düzenlenebileceği bildirildi.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesinin, artış trendini koruyan Kovid-19 vakaları nedeniyle seyircisiz düzenlenmesi gündemde.

Komite kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, uluslararası turnuvada Tokyo ve çevre eyaletlerdeki müsabakalar kapalı kapılar ardında oynanacak.

Ülkenin diğer bölgelerindeki müsabakalara yönelik kararın ise bölgesel vaka durumunun incelenerek alınması bekleniyor.

Turnuva hazırlığı kapsamında Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons'ın 16 Ağustos'ta Tokyo'ya gelmesi bekleniyor.

Japonya hükümeti, Tokyo Valiliği, IPC ve komiteden oluşan düzenleyici taraflar resmi kararı gelecek hafta duyuracak.

Yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı Paralimpik 2020 Oyunları 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Gülben Ergen Berdan Mardini
Spor Mesut Özil Merve Çoban Fatih Terim Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Paralimpik 2020 Kovid-19 nedeniyle seyircisiz düzenlenebilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 04:13:51. #1.15#

title