Paralimpik 2020'de sporcu ve yetkililerin ağırlanacağı "Sporcu Semti" açıldı
Paralimpik 2020 Oyunlarına katılacak sporcu ve resmi yetkililerin ağırlanacağı "Sporcu Semti" Tokyo sahilinde açıldı.
Paralimpik 2020 Oyunlarına katılacak sporcu ve resmi yetkililerin ağırlanacağı "Sporcu Semti" Tokyo sahilinde açıldı.
Sahil bölgesi Harumi'de 44 hektar arazi üzerine kurulu ve 8 bin yatak kapasitesine sahip olimpiyat semti hizmete girdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı üst düzey tedbirlerin alındığı yerleşkede sporculara günlük PCR testi uygulanacak. 24 saat açık klinikler, PCR test merkezleri ve günde 45 bin servis açabilen yemek salonlarını kapsayan semt 21 binadan oluşuyor.
Sporcu ve yetkililer, yerleşke kapsamındaki müsabaka, idman ve dinlenme yerlerini kullanabilecek.
8 Eylül'e kadar açık kalacak semtte barınacak misafirlerin yerleşke dışına çıkışına izin verilmeyecek.
Sporcular, müsabakalarının sona ermesini takip eden iki gün içinde semtten ayrılacak.
160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı Paralimpik Oyunları 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan