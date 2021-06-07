Maaşlarını alamayan inşaat işçileri intihara kalkıştı
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Maaşlarını alamayan inşaat işçileri intihara kalkıştı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Haberler | 3. Sayfa

Maaşlarını alamayan inşaat işçileri intihara kalkıştı Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3 işçi çalıştıkları firmadan aylardır eksik maaş aldıklarını iddia ederek, 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Maaşlarını alamayan inşaat işçileri intihara kalkıştı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3 işçi çalıştıkları firmadan aylardır eksik maaş aldıklarını iddia ederek, 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yapımı süren kapalı pazar alanı ve sosyal tesis inşaatında çalışan 3 işçi, 9 aydır maaşlarını eksik aldıklarını iddia ederek çalıştıkları 4 katlı binanın çatısına çıktı. İntihara kalkışan işçiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin uğraşları sonucunda sakinleştirilen işçiler çatıdan aşağı indirildi. Çatıya çıkan 3 işçi sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Maaşlarını alamayan inşaat işçileri intihara kalkıştı
Maaşlarını alamayan inşaat işçileri intihara kalkıştı
Maaşlarını alamayan inşaat işçileri intihara kalkıştı
Maaşlarını alamayan inşaat işçileri intihara kalkıştı
Maaşlarını alamayan inşaat işçileri intihara kalkıştı
Maaşlarını alamayan inşaat işçileri intihara kalkıştı
Maaşlarını alamayan inşaat işçileri intihara kalkıştı
Maaşlarını alamayan inşaat işçileri intihara kalkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören

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