Paralarını Alamayan İnşaat İşçileri Çatı ve Vincin Tepesine Çıkarak İntihara Kalkıştı
Denizli'de toplu konut inşaatında çalışan bazı işçiler, 3 aydır paralarını alamadıkları gerekçesiyle 18 katlı binanın çatısı ile yüksekliği 50 metre olan vincin tepesine çıkarak, intihara kalkıştı.
Ddenizli'de toplu konut inşaatında çalışan bazı işçiler, 3 aydır paralarını alamadıkları gerekçesiyle 18 katlı binanın çatısı ile yüksekliği 50 metre olan vincin tepesine çıkarak, intihara kalkıştı. Polis, eylemlerini sürdüren işçileri ikna etmeye çalışıyor.
İŞÇİLER, 3 AYDIR PARALARINI ALAMADIKLARINI İDDİA ETTİ
Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde meydana geldi. İki firmanın ortak yürüttüğü toplu konut projesinde çalışan işçilerden bazıları, 3 aydır paralarını alamadıkları gerekçesiyle, 18 katlı bir binanın çatısına ve 50 metre yükseklikteki vincin tepesine çıktı.
POLİS EKİPLERİ İKNA ÇALIŞMALARI BAŞLATTI
İntihar edeceklerini söyleyen işçileri gören mesai arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, binaya girerek, işçileri ikna etmek için çalışma başlattı.
Soğuk ve yağmurlu bir hava hakim olan kentte, işçilerin eylemi sürüyor.
-
BU HAKKLARIMIZI KİM SAVUNACAK? HERKES ADALETİNİ KENDİSİ SAĞLASINCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
DÜNYADA EN AŞŞALIK ŞEY HAK ETTİĞİN PARAYI ALAMAMAK DİNİMİZCEDE GÜNAHCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
Yiğit muhtaç oldu kuru soğana, sakın oy vermeyin sizleri soyana, fakirin sırtından doyan doyana. . .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
İŞÇİYİ ÇALIŞTIR PARA VERME. SIRTLARINDAN KAZANDIĞIN, EMEK SARF EDEN, SOĞUKTA SICAKTA DIŞARDA İÇERDE YÜKSEKTE EN ZOR ŞARTLARDA ÇALIŞAN EMEKÇİNİN HAKKINI YİYEN YEDİREN HAKSIZLIĞA SESSİZ KALAN KİM VARSA ALLAHIM İFLAH ETMESİN. MAAŞINI DÜŞÜK GÖSTEREN SİGORTASINDAN ÇALAN İKRAMİYE MESAİ ÖDEMEYEN; İŞÇİYİ 1600 GİBİ KOMİK BİR PARAYA MUHTAÇ EDEN BUNU BİLE ÖNÜMÜZE TÜKÜRÜP ATAN DÜZENE LANET OLSUN...Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
-
bizim millet koyun gibi yav akıllı olun o adamlar da zor durum da devlet buzdolabı çamaşır makinası ve araba yiyin diyor duymadınız mıCevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır