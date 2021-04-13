Paraları gasp edilip otobüsten zorla indirilen Afgan mülteciler yakalandı

Osmaniye'de şehirlerarası otobüs terminalinde düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerini önlemek amacıyla yapılan denetimlerde otobüs şoförü tarafından paraları zorla alınıp otobüsten indirilen Afganistan uyruklu 4 mülteci yakalandı.

Osmaniye'de şehirlerarası otobüs terminalinde düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerini önlemek amacıyla yapılan denetimlerde otobüs şoförü tarafından paraları zorla alınıp otobüsten indirilen Afganistan uyruklu 4 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerini önlemek amacıyla denetim yaptı. Denetimler sırasında İran sınırından Van üzerinden düzensiz göçmen kaçakçılarına kişi başı 850 dolar vererek batıya gitmek isteyen 4 Afgan mülteci şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların sorgularında şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüs şoförlerinin ellerindeki paraları gasp edip otogar kavşağında zorla otobüsten indirildikleri belirlendi. Resmi makamlarca verilen kimlikleri de olmayan şahısların idari sınır dışı işlemleri için Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi.

Otobüs şoförleri B.Y ile M. H.A ve muavin İ.H.B. hakkında 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı