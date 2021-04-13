Paraları alınıp, otobüsten zorla indirilen 4 Afgan kaçak göçmeni polis buldu
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Paraları alınıp, otobüsten zorla indirilen 4 Afgan kaçak göçmeni polis buldu

Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL - Haberler | Güncel
Paraları alınıp, otobüsten zorla indirilen 4 Afgan kaçak göçmeni polis buldu

OSMANİYE'de yakalanan Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmenin, bindikleri otobüste paralarının gasbedilip, zorla indirildiği ortaya çıktı.

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OSMANİYE'de yakalanan Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmenin, bindikleri otobüste paralarının gasbedilip, zorla indirildiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, otobüs firmasını işlem yaptı, çalışanları hakkında soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, otogar civarında, göçmen kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmada, 4 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin sorgularında Afganistan uyruklu oldukları ve ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edildi.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemede, 4 kaçak göçmenin bindikleri şehirlerarası yolcu otobüsünde saat 03.30 sıralarında paralarının zorla alınıp indirildikleri belirlendi. Aracın sürücüleri B.Y. ve M.H.A. ve muavin İ.H.B. hakkında soruşturma başlatılırken, otobüs firmasına ise göçmen kaçakçılığından işlem yapıldı.

Kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için Malatya Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Paraları alınıp, otobüsten zorla indirilen 4 Afgan kaçak göçmeni polis buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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