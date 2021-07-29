PARALAR EKMEK ARASINDAN ÇIKTI
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PARALAR EKMEK ARASINDAN ÇIKTI

PARALAR EKMEK ARASINDAN ÇIKTI
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PARALAR EKMEK ARASINDAN ÇIKTIBir çok noktada sivil zabıta ekipleri tarafından bulundukları yerlerde suçüstü yakalanan dilenciler, ardından Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne getirildi.

PARALAR EKMEK ARASINDAN ÇIKTI

Bir çok noktada sivil zabıta ekipleri tarafından bulundukları yerlerde suçüstü yakalanan dilenciler, ardından Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne getirildi. Burada detaylı aramadan geçirilen dilencilerin üstünden çıkan paralar tutulan tutanakla teslim alındı. Yakalanan dilencilerin birinin yanında bulunan ekmeği fark eden ve elinde bulundurduğu ekmeği vermek istemeyen bir dilenci ise dikkat çekti. Dilencinin elinden alınan ekmeğin içinde belli miktarda para bulundu. Yapılan işlemlerin ardından dilencilere kabahatler kanunun 33. Maddesi gereği cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Habermetre

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