Parajanov Filmleri ile Kafkasya'dan Ortadoğu'ya Kültürler Arası Yolculuk

Program kapsamında gösterilen filmler arasında 20. yüzyılın en büyük başyapıtlarından biri olarak anılan Narın Rengi, eski bir Sovyet Gürcü halk masalı olan Suram Kalesi Efsanesi ve Parajanov'un Andrey Tarkovski'ye ithaf ettiği Âşık Garip bulunuyor. Programda Parajanov filmlerinin yanı sıra ondan ilham alan sanatçıların tanıklıklarına yer veren belgeseller de yer alıyor. İsyankar İmgeler: Sergey Parajanov film programı, 09 Ocak - 17 Mart tarihleri arasında Pera Müzesi'nde ücretsiz izlenebilir.

Pera Film, yeni yıl programını, müzede devam etmekte olan Parajanov, Sarkis ile sergisi kapsamında düzenlenen İsyankar İmgeler: Sergey Parajanov film programı ile açıyor. Tarkovski, Godard, Fellini, Antonioni gibi sinema tarihinin önemli yönetmenleri tarafından "dahi", "üstat", "sihirbaz" olarak anılan Sergey Parajanov'un kült filmlerini bir araya getiren program kapsamında, imzasını attığı ilk yapımlardan, şiirsel sinemanın usta yönetmenlerinden biri olarak anılmasını sağlayan yapımlara kadar geniş bir seçki, üç ay boyunca izleyiciyle buluşuyor. 09 Ocak - 17 Mart tarihleri arasında görülebilecek filmler arasında Andriesh, İlk Delikanlı, Ukrayna Rapsodisi, Taşta Bir Çiçek, Unutulmuş Ataların Gölgeleri, Hakob Hovnatanyan, Suram Kalesi Efsanesi, Pirosmani Teması Üzerine Arabesk Çeşitlemeler ve Âşık Garip yer alıyor. Program kapsamında ayrıca, Artavazd Peleshian'ın Mevsimler, Ron Holloway'in Parajanov: Bir Ağıt belgeseli ile Patrick Cazals imzalı Sergey Parajanov: İsyankar yer alıyor.

Sıra dışı yönetmenin hayal dünyasından imgeler perdeye yansıyor!

İsyankar İmgeler: Sergey Parajanov film programı, yönetmenin günümüze ulaşan ilk filmi Andriesh'in gösterimi ile başlıyor. Yemelian Bukov'un bir kitabından uyarlanan 1954 tarihli film, Parajanov'un öğrenciyken çektiği ve sonradan kaybolan filmi Bir Moldova Masalı'nın uzun versiyonu olarak geçiyor. Alexander Dovzhenko'nun danışmanlığında hayat bulan İlk Delikanlı, Parajanov'un kariyerinin erken dönemlerine ait başarılı eserlerinden biri olarak öne çıkarken, 1961 yapımı Ukrayna Rapsodisi, Parajanov'un sinematik ve tematik açıdan özgür ifade tarzını yansıtıyor. Taşta Bir Çiçek ile mevcut politik düzen ile topluma sızan bir tarikat arasındaki çatışmayı işleyen Parajanov'un Unutulmuş Ataların Gölgeleri filmi, zengin kostüm ve renk kullanımı sayesinde ona dünya çapında ün kazandıran yapımlar arasında yer alıyor.

Sergey Parajanov'un modern Ermeni resim sanatının usta ressamı Hakob Hovnatanyan'ın hayatından kesitler sunan belgeseli, sanatçının resimlerinden ve 19. yüzyıl Tiflis'inden görüntü ve sesleri bir araya getirerek, şehrin kültürüne renkli bir şekilde hayat veriyor. 20. yüzyılın en büyük başyapıtlarından biri olan Narın Rengi, Ermeni âşık Sayat Nova'nın yaşam öyküsünü anlatırken, ozanın hayatını, yaşadığı önemli olaylardan ziyade şiirlerinden yola çıkarak beyazperdeye yansıtıyor. Parajanov ile Dodo Abashidze'nin birlikte yönetmenliğini yaptığı Suram Kalesi Efsanesi, eski bir Sovyet Gürcü halk masalının yeniden yorumu olarak öne çıkıyor. 1985 tarihli Pirosmani Teması Üzerine Arabesk Çeşitlemeler, Parajanov'un, Gürcü primitif ressam Niko Pirosmani'nin sanatsal mirasına ilişkin kişisel görüşlerini içerirken, Andrey Tarkovski'ye ithaf ettiği son filmi Âşık Garip, Azeri, Türk ve Gürcü ezgileriyle bezeli bir ortaçağ masalını yansıtıyor. Mikhail Lermodov'un bir kısa öyküsünden uyarlanan 1988 yapımı Âşık Garip, yönetmenin önceki filmlerinde de görülen geleneksel sembolizm ve gerçeküstü geçişlerin yer aldığı şiirsel bir dünyaya kapılarını aralıyor.

Program kapsamında ayrıca, yönetmen Artavazd Peleshian'ın görüntü yönetmeni Mikhail Vartanov'la birlikte yaptığı ve medeniyetten uzakta bir tarım toplumunun doğanın güçlerine karşı mücadelesini yansıtan Mevsimler ile Ron Holloway'in yönetmenliğini yaptığı Parajanov'un çalkantılı kariyerine derin bir bakış sunan Parajanov: Bir Ağıt belgeseli gösteriliyor. Program, Parajanov'un yetenek ve yaratıcılığına bir övgü niteliği taşıyan Patrick Cazals imzalı Sergey Parajanov: İsyankar'ın gösterimi ile son buluyor.

Kaynak: Bültenler