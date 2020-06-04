Paraguaylı milletvekili Brezilya sınırının açılmamasını mecliste gömleğini çıkararak protesto etti
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Paraguaylı milletvekili Brezilya sınırının açılmamasını mecliste gömleğini çıkararak protesto etti

BUENOS Paraguay'da Milletvekili Jorge Britez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kapatılan ülkesinin Brezilya ile sınırının açılmamasını protesto etmek için Meclisteki konuşması sırasında gömleğini çıkardı.

Paraguaylı milletvekili Brezilya sınırının açılmamasını mecliste gömleğini çıkararak protesto etti
04.06.2020 06:35 | Son Güncelleme: 04.06.2020 06:35

BUENOS Paraguay'da Milletvekili Jorge Britez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kapatılan ülkesinin Brezilya ile sınırının açılmamasını protesto etmek için Meclisteki konuşması sırasında gömleğini çıkardı.

Paraguay basınında çıkan habere göre, Alto Parana eyaletini temsil eden bağımsız Milletvekili Britez, ülkesiyle Brezilya sınırının açılmamasının bölge halkını olumsuz etkilediğini belirterek, bu durumu Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşma sırasında gömleğini çıkararak protesto etti.

Britez, bölge halkının yüzde 80'inin geçimini günlük sağladığına dikkati çekerek, "Alto Parana'da çalışmamız gerekiyor, bunun için de gerekli bütün sağlık protokollerini uygulayacağız." ifadesini kullandı.

Milletvekili Britez, daha önce de gerekli sağlık önlemleri alınarak sınırın açılması talebinde bulunmuş ancak bu gerçekleşmemişti.

Nüfusu 7 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Paraguay, salgınla mücadele kapsamında sınırları kapatma kararı almış ve bu durum, sınır bölgelerinde ticaret yapan halkı olumsuz etkilemişti.

Salgınla mücadelede erken önlem alan ve bölgede salgından en az etkilenen ülkelerden Paraguay'da bugüne kadar 1070 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki bazı ticari ve politik kesimlerin sınırının açılmasını istediği Brezilya ise Kovid-19 nedeniyle 32 bin 548 ölü ve 584 bin 16 vaka sayısıyla dünyada en çok vakanın görüldüğü 2. ülke olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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