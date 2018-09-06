Paraguay'ın Kudüs'teki Büyükelçiliğini Geri Çekmesi

Lübnan, Paraguay'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'ten Tel Aviv'e taşıma kararını memnuniyetle karşıladı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in, ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını geri çekme yönünde attığı adımın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, diğer ülkelere de uluslararası meşruiyet ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararlarına saygı çerçevesinde büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararını tekrar gözden geçirme çağrısı yapıldı.

Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni dün yaptığı açıklamada, mayıs ayında Kudüs'e taşınan İsrail'deki büyükelçiliklerinin yeniden başkent Tel Aviv'e alınacağını belirterek, "Paraguay, Ortadoğu'da geniş, adil ve kalıcı bir barış sağlamak için bölgesel diplomatik çabaların yoğunlaşmasına katkıda bulunmak istiyor." demişti.

Paraguay, ABD ve Guatemala'nın ardından 21 Mayıs'ta Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı. Açılış törenine, eski Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da katılmıştı.