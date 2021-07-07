Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi Açıklaması

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, eşi Celestina Diaz de Valdez ile gezdiği Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni çok beğendiklerini söyledi.

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, eşi Celestina Diaz de Valdez ile gezdiği Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni çok beğendiklerini söyledi.

Valdez, eşi ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni ziyaret etti.

Elektrikli araçla gezdiği deltada eşiyle sık sık fotoğraf çektiren Valdez, cep telefonundan yaptığı görüntülü konuşmada da deltanın güzelliklerini anlattı.

Valdez çifti, kuş türlerinin yanı sıra yılkı atları ve manda varlığı ile öne çıkan endemik bitki türlerine sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde manda sütünden yapılan peynir de satın aldı.

Ziyareti sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Valdez, Samsun'un tarihi bir kent olduğunu, bu nedenle buraya gelmeyi çok istediğini söyledi.

Samsun Üniversitesinde öğrenim gören Paraguaylı bir öğrenci dolayısıyla kenti yakından tanıdığını aktaran Valdez, "Bu öğrencinin aynı zamanda ünlü bir sosyal medya fenomeni olması nedeniyle Samsun şehrini birçok Paraguaylı bilir. Samsun'un bağımsızlık mücadelesinde, Kurtuluş Savaşı için önemini de biliyoruz." dedi.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezmenin mutluluğunu yaşadığını, eşinin de hayvanları koruma üzerine çalışmalar yaptığını anlatan Valdez, şöyle devam etti:

"İklim değişikliği, hepimizi ilgilendiren bir konu. Çevre ve Şehircilik Bakanı, buranın korunmasının çok önemli olduğunu söyledi. Bu, hepimizin fedakarlığını gerektiren bir konu. Hayvanları korumak adına büyük çaba sarf etmeliyiz. Buralarda yaşayan insanların da bunun sorumluluğunu bilmesi gerekiyor. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teşekkürlerimi ve selamlarını iletiyorum. Burayı korumak adına yaptıkları büyük çalışmalar adına onları kutluyorum. Buraya gelmekten dolayı çok mutluyum."

Kızılırmak Nehri'nin delta oluşturmasının çok ilgi çekici olduğunu belirten Valdez, "Bu, doğanın büyük bir güzelliği. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi gerekli. Bu çok önemli. Burayı koruyarak önemli bir iş yapılıyor." diye konuştu.

Valdez, az rastlanır yaban hayatına sahip deltanın korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının önem taşıdığını kaydetti.

Türkiye'nin önemli sulak alanları arasında yer alan Kızılırmak Deltası

Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü alanın da içinde yer aldığı, Türkiye'deki 487 kuş türünden 359'una ev sahipliği yapan endemik bitki türlerine sahip 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.

İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar çayırları, 12 bin hektarı bulan sulak bölgesi ve barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan delta, biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü