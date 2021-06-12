Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez'den, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'a ziyaret
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Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez'den, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'a ziyaret

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez'den, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti.

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valdez, eşi Celestina Diaz de Valdez ile Savaş'a ziyarette bulundu.

Hatay'ı oldukça merak ettiğini ve çok beğendiğini belirten Valdez, "Hatay'da kilise ve caminin yan yana olması çok hoşuma gitti." ifadesini kullandı.

Savaş da kentte organize edilecek EXPO 2021 hakkında Valdez'e bilgi verdi.

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez'den, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'a ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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