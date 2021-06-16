Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Peralta, Gülek Kalesi'ndeki meşhur kayada fotoğraf çektirdi
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Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Peralta, Gülek Kalesi'ndeki meşhur kayada fotoğraf çektirdi

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Peralta, Gülek Kalesi'ndeki meşhur kayada fotoğraf çektirdi
Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat - Haberler | Kültür Sanat

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Mersin'in Tarsus ilçesinde fotoğraf meraklılarının uğrak yeri olan Gülek Kalesi içerisinde bulunan ve kadraj oyunuyla uçurumda duruluyormuş görüntüsü veren kayada fotoğraf çektirdi.

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Mersin'in Tarsus ilçesinde fotoğraf meraklılarının uğrak yeri olan Gülek Kalesi içerisinde bulunan ve kadraj oyunuyla uçurumda duruluyormuş görüntüsü veren kayada fotoğraf çektirdi.

Bazı etkinliklere katılmak üzere gittiği Hatay'dan Ankara'ya dönüşte Tarsus'a uğrayan Büyükelçi Peralta, Gülek Kalesi ve içindeki ünlü kayayı ziyaret etti.

Gazetecilere kayaya çıkarak fotoğraf çektirmenin heyecan dolu bir deneyim olduğunu belirten Peralta, kalenin uluslararası anlamda daha çok tanıtıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bölgeyi, Paraguaylı arkadaşlarının çektiği fotoğraflar sayesinde gördüğünü dile getiren Peralta, "Bana buranın çok güzel ve heyecan verici bir yer olduğunu söylediler. Fantastik bir yer olduğunu kendim deneyimledim. O yüzden insanların buraya daha fazla gelmesini istiyorum. Bu bölgenin daha fazla reklamının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burası gerçekten çok yüksek adrenaline sahip bir yer." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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