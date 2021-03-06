Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez kabinenin istifasını istedi
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Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez kabinenin istifasını istedi

06.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:52
Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez kabinenin istifasını istedi

BUENOS Paraguay'da bir kişinin öldüğü ve 18 kişinin yaralandığı gösterilerin ardından Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, kabinedeki tüm bakanların istifasını istedi.

BUENOS Paraguay'da bir kişinin öldüğü ve 18 kişinin yaralandığı gösterilerin ardından Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, kabinedeki tüm bakanların istifasını istedi.

Paraguay basınında yer alan habere göre, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Juan Manuel Brunetti, "Başkanın halka kulak verdiğini duyuruyorum. Paraguaylılar arasında barış ve sükunet çağrısı yapıyor, barışçıl gösterilere de saygı gösteriyor. Bu bağlamda, kabinesini topladı ve bütün kabine üyelerinin istifasını istedi." ifadelerini kullandı.

Brunetti, barışçıl gösterilere saygı duyulduğunun altını çizerek halkın vermek istediği mesajın yönetime ulaştığını belirtti ve Benitez'in kabinesinde yapacağı değişiklikleri duyuracağını aktardı.

Paraguay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kötü yönetildiği gerekçesiyle dün düzenlenen protestolar şiddet eylemlerine dönüşmüş ve güvenlik güçleriyle göstericiler arasında yaşanan çatışmada, 1 kişi ölmüş 18 kişi yaralanmıştı.

Protestolar, polisin beyaz bez sallayıp, gösterilerin pasif şekilde devam etmesi üzere protestocularla anlaşmasının ardından yatışmıştı.

Paraguay'da yoğun bakımdaki Kovid-19 hastaları için gerekli ilaç ve ekipman eksikliğinin yaşanması ve Kovid-19 aşılarının ülkeye geç getirilmesi sebebiyle Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni 5 Mart'ta istifa etmişti.

Rusya'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 1 milyon doz almak üzere anlaşmaya varan Paraguay'a şu ana kadar sadece 17 Şubat'ta 4 bin doz Sputnik V aşısı getirilmişti.

Paraguay'ın, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında alması gereken 4,3 milyon doz Kovid-19 aşısının ülkeye ne zaman getirileceği ise belirsizliğini koruyor.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Paraguay'da 3 bin 278 kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, bugüne kadar 165 bin 811 kişide görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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