Paraguay Devlet Başkanı Benitez Kovid-19'a yakalandı

BUENOS Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in, Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.

Paraguay Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından, devlet başkanının yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Açıklamada, "Devlet Başkanı Mario Abdo'nun, bugün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildiriyoruz. Devlet başkanı hafif belirtiler göstermekte ve mevcut sağlık protokollerine uygun olarak önleyici karantina uygulamaya devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Kovid-19 aşısı yaptırmış olan Benitez, dün eşinin testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girmişti.

Nüfusu 7 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Paraguay'da yaklaşık 510 bin kişiye bulaşan Kovid-19, bugüne kadar 16 bin 866 kişinin ölümüne sebep oldu.