Paraguay Devlet Başkanı Benitez Kovid-19'a yakalandı - Haberler
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Paraguay Devlet Başkanı Benitez Kovid-19'a yakalandı

Paraguay Devlet Başkanı Benitez Kovid-19'a yakalandı
AA / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in, Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.

BUENOS Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in, Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.

Paraguay Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından, devlet başkanının yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Açıklamada, "Devlet Başkanı Mario Abdo'nun, bugün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildiriyoruz. Devlet başkanı hafif belirtiler göstermekte ve mevcut sağlık protokollerine uygun olarak önleyici karantina uygulamaya devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Kovid-19 aşısı yaptırmış olan Benitez, dün eşinin testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya girmişti.

Nüfusu 7 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Paraguay'da yaklaşık 510 bin kişiye bulaşan Kovid-19, bugüne kadar 16 bin 866 kişinin ölümüne sebep oldu.

AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri

Sağlık Bakanlığı, Paraguay, Twitter, Güncel, Haber

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