Paraguay'da koruyucu azizin anısına Katolikler tavuk tüyüyle süslenerek yürüdü
Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın Minas kentinde yüzlerce Katolik tavuk tüyleriyle süslenerek kentin koruyucu azizi olarak kabul edilen Francisco Sanchez-Solano'un anısına yürüdü.
Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın Minas kentinde yüzlerce Katolik tavuk tüyleriyle süslenerek kentin koruyucu azizi olarak kabul edilen Francisco Sanchez-Solano'un anısına yürüdü. Bu adet nereden geliyor?
Kaynak: Euronews.com
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