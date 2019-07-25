Paraguay'da koruyucu azizin anısına Katolikler tavuk tüyüyle süslenerek yürüdü

Paraguay'da koruyucu azizin anısına Katolikler tavuk tüyüyle süslenerek yürüdü

Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın Minas kentinde yüzlerce Katolik tavuk tüyleriyle süslenerek kentin koruyucu azizi olarak kabul edilen Francisco Sanchez-Solano'un anısına yürüdü.

Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın Minas kentinde yüzlerce Katolik tavuk tüyleriyle süslenerek kentin koruyucu azizi olarak kabul edilen Francisco Sanchez-Solano'un anısına yürüdü. Bu adet nereden geliyor?

Kaynak: Euronews.com

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