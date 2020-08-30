Paraguay'da kirlenen kıyı lagünü kırmızımsı mor renge büründü
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Paraguay'da kirlenen kıyı lagünü kırmızımsı mor renge büründü

Paraguay'da kirlenen kıyı lagünü kırmızımsı mor renge büründüParaguay, (DHA) - Paraguay'ın Limpio bölgesinde nehir kenarında bulunan Cerro Lagünü, kirlilik sebebiyle parlak mor rengine büründü.

30.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 30.08.2020 13:30

Paraguay'da kirlenen kıyı lagünü kırmızımsı mor renge büründü

Paraguay, (DHA) - Paraguay'ın Limpio bölgesinde nehir kenarında bulunan Cerro Lagünü, kirlilik sebebiyle parlak mor rengine büründü. Lagün çevresinde yaşayan halk, kirliliği protesto etti.

Limpio bölgesindeki Piquete Cue sakinleri, doğrudan Cerro lagününün kenarına kurulmuş bir deri işleme atölyesini suçlayarak, lagünün parlak mor rengini aldığını ve lagünün diğer tarafının normal mavi renginde olduğunu ifade etti.

BİNLERCE BALIK VE KUŞ ÖLDÜ

Çevre sakinleri kirliliği protesto ederek 'Üç ay önce lagünde binlerce balık öldü. Koku dayanılmazdı ve sineklerden bunalmıştık. Yaklaşık bir ay önce balıkçıl kuşları ölmeye başladı ve rengi kırmızımsı bir renge döndü' dedi. Yetkililer, kirliliğin ve parlak mor rengin araştırılması için lagünden su örnekleri aldı.

Paraguay'da kirlenen kıyı lagünü kırmızımsı mor renge büründü

Kaynak: DHA

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