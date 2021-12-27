Paraguay'da ilk Omicron vakaları tespit edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Paraguay'da ilk Omicron vakaları tespit edildi

Paraguay'da ilk Omicron vakaları tespit edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Paraguay'da ilk kez 3 kişide Covid-19'un Omicron mutasyonu tespit edildi.

Paraguay'da ilk kez 3 kişide Covid-19'un Omicron mutasyonu tespit edildi.

Covid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron mutasyonu tüm dünyada hızla yayılmaya devam ederken, Paraguay'da ilk Omicron vakaları tespit edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Meksika'nın Cancun kentinden Paraguay'a gelen 18 yaşlarındaki 3 kişide Omicron mutasyonu tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada, 3 vakanın ve temasa geçtikleri kişilerin karantinaya alındığı aktarılarak, temaslı oldukları diğer kişilerin takibinin yapıldığı ifade edildi.

Ülkede tespit edilen Omicron vakalarının ardından Paraguay Sağlık Gözetim Direktörü Dr. Sandra Irala yaptığı

açıklamada, halkın Covid-19 bulaş oranının yüksek olduğu ülkelere seyahat etmekten kaçınmalarını istedi. Irala ayrıca aşının öneminin altını çizerek, insanlara Omicron'un yayılmasını önlemek amacıyla kalabalık ortamlardan kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

(İHA)

Kabus bitmiyor! Delta ve Omicron birleşimi yeni varyant Delmicron, şiddetli semptomlara neden olabilir

Kabus bitmiyor! Delta ve Omicron birleşimi yeni varyant Delmicron, şiddetli semptomlara neden olabilir

 Bakan Koca, vaka haritasını paylaştı! İşte yoğunluğun en çok arttığı 9 ilimiz

Bakan Koca, vaka haritasını paylaştı! İşte yoğunluğun en çok arttığı 9 ilimiz

 Türkiye'ye korku salan Omicron varyantının yeni belirtileri kuru öksürük, boğazda gıcık ve kaşıntı

Türkiye'ye korku salan Omicron varyantının yeni belirtileri kuru öksürük, boğazda gıcık ve kaşıntı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title